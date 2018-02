Per la prima volta a Foggia il seminario di Mindfulness Archetipica, tra metagenealogia e mindfulness.



PER INFO E ISCRIZIONI:

Donatella Damato: dididohm@gmail.com

cell: 3283163624



La mindfulness archetipica è una pratica di ordinamento e chiarificazione delle dinamiche psico-relazionali che ha come obiettivo:



1) Riconoscere, accettare, manifestare e condividere i propri Valori e Doni nel “Mondo”;



2) Fornire gli strumenti di indagine, individuazione, ordinamento ed inizio di un percorso di risoluzione dei propri archetipi della ferita interiori, strutturatisi a partire da dinamiche in campo psicogenealogico.



….........



Le pratiche proposte sono il frutto di un lavoro pluridecennale sugli studi e le esperienze in campo psicogenealogico di Lise Burbeau, la Metagenealogia di Alejandro e Cristobal Jodorowsky, il Buddhismo e la meditazione della scuola ASIA di Franco Bertossa, il Buddhismo e la meditazione archetipica tibetana, la psicologia post junghiana di James Hillmann ed i contributi della psicologia cognitivo-comportamentale di terza generazione.



….........



Il seminario è condotto da Gianni Placido, praticante di discipline del corpo/mente fin dal 1990 e di meditazione di presenza mentale presso la scuola ASIA in Bologna dal 2004. Segue Alejandro Jodorowsky da primi anni 2000, laureandosi in Storia del Teatro e dello Spettacolo a Bologna con una tesi, prima in Italia, sull’Opera completa di Alejandro Jodorowsky. Segue Cristobal Jodorowsky dal 2009, completando con lui la scuola Metamundo e Moreno Fazari, allievo diretto di A. Jodorowsky a Parigi. http://gianniplacido.it/index.php/mindfulness/mindfulness-archetipica

Gallery