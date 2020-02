Seminario di formazione di scrittura creativa al tempo di Facebook: dalla Carta al Web

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il seminario di formazione si svolgerà in due appuntamenti settimanali, presso la sede dell’associazione, sita in Via San Francesco, n°66, Manfredonia, provincia di Foggia. E’ prevista una quota di partecipazione di 50,00 € (cinquanta/00 Euro) a copertura delle spese generiche e di segreteria che l’associazione sosterrà per il regolare svolgimento del seminario di formazione. Al momento dell’iscrizione al seminario di formazione è obbligatorio versare una quota pari a 20,00 € (venti/00 Euro) a conferma della partecipazione. In caso del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà restituita. Il Prof. Trifone Gargano insegna Lettere ed è stato professore a contratto di Didattica della lingua italiana per l’Università di Foggia. Ha insegnato Storia della lingua italiana presso l’Università di Stettino (Polonia). A termine del seminario di formazione verrà consegnato, a tutti i partecipanti, un attestato di partecipazione. Il modulo di partecipazione, il bando e il programma completo sono scaricabili dalla pagina ufficiale dell'Associazione, recandosi presso la sede sociale o contattando (+39) 327 - 2161648 (Michele Sacco) latraccianascosta.events@gmail.com