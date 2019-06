A Foggia le ultime riprese di "Selfie in Capitanata", il nuovo tormentone estivo di Santino Caravella

Selfie in Capitanata, il nuovo tormentone del comico foggiano Santino Caravella, da sabato 15 giugno si potrà scaricare gratuitamente sul sito www.latuatv.tv. Il video-clip, girato nei 61 comuni della Provincia di Foggia, sarà invece on line dal 22 giugno. Le riprese si chiuderanno a Foggia presso il Centro Commerciale Mongolfiera, dove sabato 15 giugno alle 10.00, chiunque potrà partecipare al flash mob finale del video del brano che ha già fatto cantare migliaia di bambini e adulti in giro per la Capitanata.

“Più che un tour, è stato un tour de force, ironizza Santino Caravella. In 15 giorni abbiamo girato in lungo e in largo la provincia di Foggia, dai Monti Dauni al Tavoliere, passando per il Gargano. È stato molto bello vedere il coinvolgimento dei cittadini, delle famiglie, delle scolaresche e delle stesse istituzioni che hanno creduto e dato fiducia sin da subito a questo progetto che intende valorizzare il nostro territorio e il suo immenso patrimonio fatto di cultura, storia e meraviglie della natura”.

Per Selfie in Capitanata, un reggaeton che diventa tarantella, Santino Caravella si è avvalso della professionalità di oltre venti musicisti tra cui Roberta Palumbo, il maestro Gianni Delle Fave, la Unza Unza Band, i Cantori di San Paolo di Civitate e San Giovanni Rotondo, oltre che dell’importante supporto di Mario Fanizzi, autore e producer che vanta collaborazioni con Carlos Santana, Rhianna, Renato Zero, Mario Biondi e Annalisa. Al brano musicale ha prestato la sua voce anche Ras Bamba, mediatore interculturale dell’ONG Intersos, noto come Mister Bamba, il giovane allenatore ghanese della squadra del CARA di Borgo Mezzanone.

“Questa nuova canzone - conclude Santino Caravella – vorrei diventasse il primo vero inno della Capitanata. Ecco perché mi auguro che per le riprese finali del 15 giugno siano in tanti a partecipare. Sarebbe il modo migliore per chiudere in allegria una bellissima avventura per la quale è stato sostanziale l’apporto dei miei compagni di viaggio, dal regista Michele Creta al co-autore Roberto Caravella, fino all'intero staff de 'La tua Tv' capeggiata dal Project Manager Nico Palatella”.