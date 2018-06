Al via la seconda edizione di “Anteprima Torrestate 2018”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L'assessorato alla Cultura del Comune di Torremaggiore, in collaborazione con l’associazione “LibereMenti” e con il Servizio Civile Nazionale, nell’anno internazionale del cibo italiano promosso dal Ministero dei Beni, attività culturali e tempo libero, propone “Anteprima Torrestate 2018 – Castello aperto per ferie”. Giunta alla seconda edizione, la manifestazione propone attività per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni e prevede tre settimane di cultura del cibo, divertimento e laboratori didattico-ludici a tema dal 25 giugno al 13 luglio. Dopo il “Laboratorio Cibarti”, che ha caratterizzato questa settimana e che si concluderà venerdì 29 giugno, toccherà al laboratorio “C’era una volta il cibo” in programma dal 2 al 6 luglio dalle 9 alle 12:30. Infine, dal 9 al 13 luglio dalle 9 alle 12:30, sarà la volta del laboratorio “Dimmi cosa mangi”. “Un calendario ricco di appuntamenti che uniscono gli aspetti ludici a quelli formativi per offrire ai nostri bambini occasioni che siano di divertimento ma anche di crescita culturale attraverso la scoperta delle nostre tipicità alimentari”, commenta il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca comunale, al primo piano del Castello Ducale, dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 12:30.