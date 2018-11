Al Foggia Film Festival arriva Sebastiano Somma, protagonista di “Mare di grano”

Venerdì 23 novembre 2018 l’attore Sebastiano Somma salirà sul palco dell’Auditorium Santa Chiara per presentare il film Mare di grano per la regia di Fabrizio Guarducci, l’intervista -conversazione sarà condotta dalla giornalista Chiara Lostaglio.

L’incontro sarà preceduto dalla visione del film in concorso Mare di Grano di Fabrizio Guarducci, con Sebastiano Somma, Ornella Muti, Paolo Hendel. La trama: Tre bambini ci conducono attraverso un viaggio avventuroso, pieno di emozioni, attraverso le bellezze della Val d'Orcia, impersonando le fiabe e leggende della loro infanzia.

A seguire, ore 21,30, il film opera prima Nove lune e mezza, regia di Michela Andreozzi, con Claudia Gerini, Lillo Petrolo, Giorgio Pasotti. La trama: due donne di oggi, due sorelle, due modi diametralmente opposti di stare al mondo.

Nel pomeriggio, ore 17,30, da non perdere i documentari L’oro del Sud di Valerio Filardo e Non è amore questo di Teresa Sala.

A seguire, ore 18,30, i cortometraggi in concorso In principio di Daniele Nicolosi e The silent child di Chris Overton.