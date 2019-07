Sean Paul, salta il concerto di Stornara: per problemi alle corde vocali

Sean Paul non sta bene, salta l'appuntamento musicale dell'anno in Capitanata. L'unica data del tour in programma a Stornara non ci sarà per problemi di salute dell'artista rapper che in un video pubblicato su Facebook lo scorso 6 luglio ha annunciato il ritiro dalle scene per quanto riguarda il tour in corso. Gli organizzatori stanno tentando di rimpiazzarlo con un artista italiano.