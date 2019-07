“Schiaccianoci Swing” di Bottega degli Apocrifi a Napoli per il Puglia Showcase Kids 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Dopo aver incantato i teatri di tutta Italia lo spettacolo “Schiaccianoci Swing” della compagnia Bottega degli Apocrifi fa tappa a Napoli per il Puglia Showcase Kids.

Teatro, danza, musica, cucina ed enogastronomia saranno le protagoniste della vetrina pugliese che dal 2 al 5 luglio sarà ospitata al Napoli Teatro Festival Italia.

Il 5 luglio alle ore 10.30 il palcoscenico del Teatro Nuovo di Napoli sarà la suggestiva location che ospiterà lo spettacolo “Schiaccianoci Swing” di Cosimo Severo e Stefania Marrone.

La Bottega degli Apocrifi, insieme ad altre undici compagnie di teatro e danza, è stata selezionata a seguito di procedura di evidenza pubblica e scelta da una commissione di esperti.

Una conferma importante per la compagnia sipontina e un’occasione di confronto preziosa perché lo Showcase è rivolto, oltre che al pubblico del Festival, agli operatori nazionali, internazionali e alla stampa. Sono stati invitati referenti del Ministero dei Beni ed Attività Culturali, i Teatri Nazionali e i Teatri di Rilevante Interesse Culturale, i Circuiti Regionali ARTI e i direttori dei festival più importanti d’Italia. Con lo Showcase sarà possibile, così, far vedere e valutare gli spettacoli a un parterre di professionisti variegato e composito, che potrà scegliere di programmare gli spettacoli pugliesi nei diversi contesti di provenienza.

«Questo spettacolo è nato dalla scommessa di avvicinare il pubblico dei più piccoli alla musica, rendendola non sottofondo musicale, ma strumento del racconto al pari delle parole. La scommessa è stata vinta: lo testimonia il fatto che oggi Schiaccianoci conta oltre 60 repliche in tutta Italia, durante le quali ha incontrato quasi 20.000 spettatori di ogni età, a cui andranno a sommarsi quelli presenti a Napoli», affermano Cosimo Severo e Fabio Trimigno, rispettivamente regista e responsabile musicale di Bottega degli Apocrifi.

Bottega degli Apocrifi racconta lo “Schiaccianoci” di Pëtr Il'ič Čajkovskij unendo generi, linguaggi, musiche e partiture musicali.

Uno Schiaccianoci tra la musica, il sogno, a volte incubo altre ricco di desideri. Uno Schiaccianoci che attraverso la musica e la capacità dei musicisti/attori racconta la famosa storia in una chiave tutta contemporanea.

Ci sono quelle domande che ti porti dietro da sempre. Come marcia un esercito di topi? Come si entra in un mondo magico? Come se ne esce? Come faccio a sapere quando un sogno è davvero finito? E, soprattutto, quand’è che i sogni diventano realtà? A queste domande gli attori musicisti di Schiaccianoci Swing provano a rispondere assieme a chi accetta di giocare con loro il gioco del teatro. Accade così che la celebre fiaba si trasforma in un’opera dedicata ai più piccoli e viene custodita da musicisti/giocattolo capaci di credere ai sogni fino a farli diventare veri. Marie, la protagonista di Schiaccianoci, corre un rischio grandissimo: quello di restare intrappolata nel mondo dei sogni, nella fanciullezza eterna che tanto attrae, ma che impedisce di crescere e di incontrare il mondo. Così, alla fine di questo viaggio, tra le tante domande che restano domande arriva forse una risposta: per realizzare i propri sogni, bisogna svegliarsi!

Regia, ideazione luci e scene Cosimo Severo, arrangiamento musicale da Tchaikovsky Fabio Trimigno, collaborazione ai brani originali Celestino Telera, Michele Lorenzo Telera, Fabio Trimigno.

Con Alessandra Ardito (batteria e armonica), Celestino Telera (chitarra elettrica), Michele Telera (contrabbasso, percussioni), Fabio Trimigno (violino); quinto uomo in scena Luca Pompilio, fonica Carlo Giordano, assistente alla regia, foto di scena e cura della produzione Filomena Ferri.

Lo spettacolo è consigliato per bambini dai 5 anni in su. Durata: 55 minuti.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del Napoli Teatro Festival Italia a Palazzo Reale di Napoli in Piazza Plebiscito n.1 dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Per maggiori informazioni: biglietteria@napoliteatrofestival.it e www.pugliashowcase.it

Puglia Showcase Kids 2019 è un progetto della Regione Puglia, ideato e realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese, finanziato nell’ambito delle FSC 2014-2020 “Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale”, Progetto Sviluppo e Internazionalizzazione della Filiera Culturale e Creativa dello Spettacolo dal Vivo – Teatro Danza.