Gli sbandieratori lucerini fanno incetta di medaglie alla parata nazionale: cinque podi e il titolo nell'under 18

Grandi prestazioni e soddisfazioni per gli Sbandieratori e musici città di Lucera che portano a casa prestigiosi risultati dall’ottava edizione della Parata Nazionale della Bandiera Under 18 promossa dalla Lega Italiana Sbandieratori e che si è svolta a Pesaro dal 31 maggio al 2 giugno.

Circa 500 i ragazzi di età compresa tra i 7 e i 17 anni che hanno preso parte alle 133 gare disputate in Piazza del Popolo e Piazzale della Libertà, per un totale di 16 compagnie provenienti da otto regioni.

La manifestazione sportiva dedicata ai campionati giovanili è stata organizzata dal Gruppo storico "La Pandolfaccia" di Fano in collaborazione con l'APA (Associazione Pesarese Albergatori), con il patrocinio del Comune di Pesaro e della Regione Marche, e ha visto laurearsi Campioni d’Italia nella combinata la compagnia di Soriano nel Cimino (VT).

Ma i lucerini sono saliti ben cinque volte sul podio. Il giovane Pasquale Di Muro è il singolista Campione d’Italia 2019 avendo conquistato la vetta della fascia under 18. Di diritto potrà partecipare al Campionato maggiore che si svolgerà nel prossimo mese di settembre a Chianciano Terme. Campione italiano singolista dell’under 12 è Nicola Ciccarelli.

Buone anche la performance di Alessio Catalano e Pasquale Di Muro che nella gara di coppia, fascia under 18, hanno conquistato il terzo gradino del podio, stesso posto ottenuto dal quartetto formato da Michele Fusillo, Luca Vespa e ancora Catalano e Di Muro nella “piccola squadra”, sempre under 18. Soddisfazioni per il terzo posto anche nell’assolo musici, che conferma il valore della squadra dei piccoli dell’under 12 composta da Annachiara Loconte, Luca Vecchiarino, Luigi Ciavotta, Giuseppe Ciliberti, Valentina Giarrusso, Francesco Del Mastro e Noemi Petrucci.

“Siamo soddisfatti e tanto orgogliosi dei nostri giovanissimi atleti – dichiara il presidente della compagnia di Lucera, Marcello Calabrese – considerato anche che partivamo per Pesaro con la consapevolezza che sarebbe stato difficile conservare il titolo di Campioni d’Italia conquistato nel 2018. Da aggiungere c’è che abbiamo preso parte a sole 7 gare invece che alle 12 dello scorso anno, poiché la presenza di altri atleti avrebbe inciso molto sui costi che avremmo dovuto affrontare per la trasferta e questo ha di fatto influenzato il risultato finale, ma era qualcosa che avevamo preventivato. Abbiamo puntato sull’assolo musici che si è rivelato un grande successo e il terzo posto ottenuto nell’under 12 la dice lunga sul lavoro che stiamo facendo con i più piccoli. Poi, il fatto di avere per la prima volta un under 18 lucerino, Pasquale Di Muro, al campionato maggiore di settembre, raggiungendo quota tre singolisti in gara, ci gratifica enormemente. Un grande plauso va anche a Nicola Ciccarelli, che coi suoi 11 anni guida la classifica under 12 e alla coppia Di Muro e Catalano che per la quarta volta di seguito è sul podio, oltre alla bella prestazione della piccola squadra”.

“Dopo questi risultati così entusiasmanti, pensiamo di cominciare a muoverci per portare nel 2020 di nuovo a Lucera una delle due Parate della LIS, o l’under o quella maggiore, a condizione di vedere nei nostri ragazzi la giusta motivazione nel voler preparare un campionato e che la nostra proposta trovi spazio presso la Lega italiana sbandieratori”, annuncia Francesco Loconte della Commissione manifestazioni ed eventi della LIS.

Nella giornata di sabato 1° giugno ha avuto luogo anche la presentazione ufficiale dei nuovi costumi storici della Nazionale italiana sbandieratori e musici della LIS. Saranno indossati nelle manifestazioni e nelle uscite che vedranno protagonista la rosa azzurra per la quale proprio a Pesaro è stato realizzato il video promo che mostra le abilità dei musici e degli sbandieratori scelti tra i migliori. Tra questi anche 4 lucerini.

Compiacimento per il successo della kermesse sportiva è stato manifestato dal presidente della Lega Italiana Sbandieratori, Marco Gastoldi. “È stata un’ottima Parata - ha commentato – e questo sia grazie alle condizioni meteo che ci hanno favoriti, consentendoci di far disputare tutte le gare nelle piazze più rappresentative di Pesaro e sia per merito del Gruppo di Fano, che è riuscito ad organizzare questa manifestazione a soli 9 mesi di distanza dal Campionato maggiore. Aggiungo il plauso per il grande impegno profuso dalla Commissione Manifestazioni ed Eventi, presieduta da Katia Astesano, responsabile del progetto Nazionale, e da quanti si sono adoperati per la straordinaria riuscita dell'appuntamento”.

Questo è l'elenco, diviso per discipline ed età, delle compagnie che si sono aggiudicate i primi tre gradini del podio nella VIII edizione della Parata Nazionale Under 18:

GARA DI SINGOLO TRADIZIONALE:

U12 – 1° Sbandieratori e Musici Città di Lucera (FG)

2° Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano (LU)

3° Associazione Onda Sforzesca di Vigevano (PV)

U15 - 1° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

2° Sbandieratori e Musici Città di Amelia (TR)

3° Sbandieratori e Musici Città di Montefalco (PG)

U18 – 1° Sbandieratori e Musici Città di Lucera (FG)

2° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

3° Ass.ne Culturale e Ricreativa San Vito Martire di Avigliano (PZ)

GARA DI COPPIA TRADIZIONALE:

U12 - 1° Associazione Onda Sforzesca di Vigevano (PV)

2° Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano (LU)

3° Sbandieratori e Musici Città di Legnano (MI)

U15 - 1° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

2° Sbandieratori e Musici Città di Legnano (MI)

3° Sbandieratori e Musici Città di Lucca- Contrada Sant'Anna

U18 - 1° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

2° Sbandieratori e Musici Città di Montefalco (PG)

3° Sbandieratori e Musici Città di Lucera (FG)

GARA DI PICCOLA SQUADRA:

U12 - 1° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

2° Associazione Onda Sforzesca di Vigevano (PV)

3° Sbandieratori e Musici Città di Legnano (MI)

U15 - 1° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

2° Alfieri e Musici della Valmarina di Calenzano (FI)

3° Sbandieratori e Musici Zeveto Città di Chiari (BS)

U18 - 1° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

2° Sbandieratori e Musici Città di Lucca - - Contrada Sant'Anna

3° Sbandieratori e Musici Città di Lucera (FG)

GARA DI GRANDE SQUADRA:

U12 - 1° Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo

2° Sbandieratori e Musici Città di Amelia (TR)

3° Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano (LU)

U15 - 1° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

2° Alfieri e Musici della Valmarina di Calenzano (FI)

3° Sbandieratori e Musici Città di Lucca - Contrada Sant'Anna

U18 – 1° Sbandieratori e Musici di Gallicano (LU)

2° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

3° Alfieri e Musici della Valmarina di Calenzano (FI)

ASSOLO MUSICI:

U12 – 1° Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo

2° Sbandieratori e Musici città di Foligno (PG)

3° Sbandieratori e Musici Città di Lucera (FG)

U15 - 1° Sbandieratori e Musici città di Foligno (PG)

2° Alfieri e Musici della Valmarina di Calenzano (FI)

3° "Gli Alfieri" Sbandieratori e Musici di Costigliole d'Asti (AT)

U18 – 1° Sbandieratori e Musici città di Foligno (PG)

2° Sbandieratori e Musici di Gallicano (LU)

3° Sbandieratori e Musici Città di Amelia (TR)

