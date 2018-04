Savino Zaba torna nella sua Capitanata: due incontri per presentare il suo libro

Doppio appuntamento per il nostro autore Savino Zaba in provincia di Foggia dove presenterà il libro “Parole parole…alla Radio. Il linguaggio radiofonico dalle origini ad oggi.” (Graus Editore): sabato 28 aprile 2018 alle ore 19 presso la libreria Biblyos di Cerignola e venerdì 4 maggio alle ore 20 presso l’Associazione "Provo.cult" di San Giovanni Rotondo. A Cerignola, all’evento organizzato in collaborazione con la Bottega della cultura, interverranno Daniela Tattoli, Roberto Russo e Mimmo Siena mentre a San Giovanni Rotondo interverrà la giornalista Paola Russo.

Savino Zaba firma un saggio storico-linguistico sul linguaggio radiofonico dagli anni Venti ai giorni nostri, focalizzando la sua attenzione su tre rilevanti nuclei tematici.

Il primo si traduce nell’evoluzione storica del mezzo e, nel contempo, sullo “stato dell’arte” dell’attenzione che i linguisti stanno dedicando al linguaggio radiofonico. La seconda parte, dopo la necessaria contestualizzazione storico letteraria di Carlo Emilio Gadda, si concentra su un approccio critico e linguistico del suo testo, Norme per la redazione di un testo radiofonico, del 1953. La terza è il frutto di una riflessione sull’utilizzo della lingua da parte di alcuni dei personaggi9 più rappresentativi della radiofonia italiana. Zaba offre uno squarcio del mondo radiofonico, coniugando in modo singolare l’excursus storico del linguaggio nel nostro Paese alle più preziose testimonianze a riguardo, come Angelo Baiguini, Carlo Conti, Linus, Michele Mirabella, Riccardo Pandolfi, Rosaria Renna, Marino Sinibaldi, Enrico Vaime, Zap Mangusta.

Il libro è un regalo che l’autore ha voluto farsi per i suoi primi 30 anni di radio per raccontare il linguaggio di questo strumento di servizio che è entrato nelle nostre case ed è diventato, nel 1924, il primo mezzo per annullare le distanze e commentare ad ampio raggio l’avvicendarsi della storia.