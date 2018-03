Santino Caravella a San Severo: ‘Un pugliese in giro per l’Italia’ arriva al teatro Verdi

E’ previsto per domani sera venerdì 23 marzo 2018 (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) il nuovo appuntamento con la stagione teatrale 2017/2018 organizzata dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Protagonista sul palco del Teatro Comunale Giuseppe Verdi sarà Santino Caravella con ‘Un pugliese in giro per l’Italia’ di Santino Caravella e Roberto Caravella e con Antonio Montuori e Unza Unza Band.

Lo spettacolo, ricco di monologhi frizzanti che affrontano in maniera semplice, diretta e mai volgare, i temi della realtà quotidiana, prende spunto da quelle esperienze personali in cui tutto il pubblico saprà riconoscersi. Il suo sogno è iniziare un viaggio verso la capitale per fare l’artista, ma la ricerca del lavoro, il rapporto con la moglie e con la sua famiglia, la tecnologia, la sua ricerca musicale – eh già, perché in realtà vorrebbe fare il cantautore - non glielo consentono, perché è solo un precario che "sta messo male male male".

Nello spettacolo non mancherà l’ormai celebre venditore di prodotti tipici pugliesi che irrompe in scena col noto tormentone "Piglia la Puglia".