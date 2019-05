Gli "autoscatti" di Santino Caravella nella sua Capitanata: da Accadia partono le riprese del suo nuovo videoclip

Saranno i sessantuno comuni della Provincia di Foggia i protagonisti di ‘Selfie in Capitanata’, il nuovo tormentone del comico foggiano Santino Caravella. Dopo il successo dell’ultimo singolo‘Vieni dalla Daunia’ che ha coinvolto 5mila bambini, facendo impazzire la rete con una copertura social di oltre 1 milione di visualizzazioni, Santino Caravella si prepara al nuovo video-clip, le cui riprese partiranno oggi da Accadia, nei Monti Dauni, per poi far tappa nel Tavoliere e infine sul Gargano.

“Lo scorso anno - spiega Santino Caravella - siamo riusciti ad inserire nel brano e nel video della canzone soltanto quindici realtà comunali della nostra provincia, un po’ a causa dei tempi ristretti, un po’ perché alcuni interlocutori locali non sono riusciti a cogliere il senso della nostra proposta. Quest’anno le cose sono cambiate, forse anche grazie al lavoro di radicamento sul territorio compiuto da ‘La Tua Tv’, che contribuisce alla realizzazione del nuovo video, un progetto che intende valorizzare le bellezze e le eccellenze del nostro territorio.”

Selfie in Capitanata, un reggaeton che si trasforma in tarantella, si avvale della professionalità di oltre venti musicisti tra cui Roberta Palumbo, il maestro Gianni Delle Fave, la Unza Unza Band, iCantori di San Paolo di Civitate e San Giovanni Rotondo, oltre che dell’importante supporto diMario Fanizzi, autore e producer che vanta collaborazioni con Carlos Santana, Rhianna, Renato Zero, Mario Biondi e Annalisa.

Al brano musicale ha prestato la sua voce anche Ras Bamba, mediatore interculturale dell’ONG Intersos, noto come Mister Bamba, il giovane allenatore ghanese della squadra del CARA di Borgo Mezzanone.

Il video-clip, online dal 22 giugno, coinvolgerà scolaresche, scuole di ballo, rappresentanti delle amministrazioni e cittadini. Le riprese si chiuderanno nel corso di un evento in programma il prossimo 13 giugno presso il Centro Commerciale Mongolfiera, partner del progetto.