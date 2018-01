Sol'Eventi di Terry A., in collaborazione con Club Associnema Aeclanum e con il Centro Studi Pertini di Firenze, presentano per le scuole italiane, il reading teatrale 'Sandro Pertini, Combattente per la libertà', dedicato alla figura del giornalista e politico che ricoprì la carica di settimo presidente della Repubblica Italiana. Il reading con testo scritto da Stefano Caretti e Giambattista Assanti, è interpretato da Gabriele Greco e Gaia Bottazzi, protagonisti anche dell'omonimo film 'Il giovane Pertini' con regia dello stesso Giambattista Assanti, tra gli altri interpreti gli attori Dominique Sanda, Giancarlo Giannini, Cesare Bocci, Piera degli Esposti, con musiche di Nicola Piovani in uscita Settembre 2018 alla Mostra del Cinema di Venezia