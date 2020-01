Il "Lessico Femminile" di Sandra Petrignani alla Cremeria Letteraria

Martedì 28 gennaio alle 20,30 grande appuntamento culturale e graditissimo ritorno a Lucera in Cremeria Letteraria Presidio del Libro, per la presenza della scrittrice Sandra Petrignani, la quale presenterà in Piazza Duomo il suo ultimo lavoro “Lessico femminile” edito da Laterza.

La materialità delle cose, l’urgenza della vita, la solitudine, la ricerca di un senso: pagina dopo pagina, la scrittrice Sandra Petrignani ricostruisce un mosaico che è il volto delle donne.

Sandra Petrignani, nata a Piacenza, vive in campagna, in Umbria. Ha svolto una lunga attività nel giornalismo culturale per quotidiani e settimanali. Autrice di romanzi, racconti, libri di viaggio, memoir, biografie, ha pubblicato tra l’altro: per Nottetempo Dolorose considerazioni del cuore (2009); per Neri Pozza La scrittrice abita qui (2002), libro di viaggio nelle case-museo di grandi autrici del Novecento, da Woolf a Yourcenar, da Colette a Deledda, a Blixen; i racconti di fantasmi Care presenze (2004); Addio a Roma (2012), ritratto della società letteraria nella capitale dal dopoguerra agli anni Settanta; Marguerite (2014), romanzo dedicato alla figura della Duras. Per Laterza, E in mezzo il fiume. A piedi nei due centri di Roma (2010). I suoi libri sono tradotti in diverse lingue.

È stata finalista al Premio Strega 2018 con “La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg”.

Conversa con l’autrice: Maria Grazia De Luca

Info: 3273509326 - 3470850970