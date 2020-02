Un 'segnale dell'amore' a Rignano Garganico, il comune dove "è d'obbligo innamorarsi guardando il panorama"

A Rignano Garganico, il comune più piccolo del Promontorio dove agli automobilisti si chiede di prestare attenzione perché i bambini giocano ancora per strada, non è passato inosservato il segnale dell'amore che invita le persone, anzi, le obbliga, ad innamorarsi guardando il panorama.

"Abbiamo ritenuto di dare un "consiglio", in occasione della giornata di San Valentino, a tutti coloro che fanno dell'amore un motivo per vivere la vita al meglio. Che sia l'amore per la vita, per una persona o per qualsiasi altra cosa, un meraviglioso panorama può essere la giusta cornice. Lunga vita a tutti gli innamorati!" il messaggio del giovane sindaco Luigi Di Fiore.