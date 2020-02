Weekend al Mat: laboratori e visite per grandi e piccini nei fine settimana di marzo

Un calendario ricco di eventi, quello proposto dalla Direzione e dagli operatori culturali del MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo durante tutti i week-end di Marzo.

Si tratta di svariati laboratori e visite per bambini, adulti e famiglie, pianificati insieme a Civita Mostre e Musei, azienda leader in Italia nell’organizzazione e gestione di musei. Una serie di appuntamenti destinati a un pubblico di tutte le età per animare culturalmente i fine settimana di grandi e piccoli, regalando momenti di svago e apprendimento.

Nello specifico, di seguito, il calendario completo:

Sabato 29 febbraio, ore 18.30, Tocco, quindi vedo, itinerario guidato per adulti

Percorso condotto al buio in cui i reperti archeologici saranno svelati dal racconto dell’archeologo che “farà luce” sulla loro storia e sulle vicende che li hanno portati all’interno del museo;

Domenica 01 marzo, ore 11.00, Sembra ma non è!, visita con laboratorio per ragazzi 6-11 anni. Il linguaggio tattile è la prima forma di comunicazione del bambino. Questo laboratorio prevede una serie di attività al buio, tra le quali la realizzazione di un libro tattile;

Sabato 07 marzo, ore 18.30, Arte e Tempo, visita con laboratorio per famiglie (bambino + parente)

Come può un fenomeno di natura non visiva, come il tempo, essere rappresentato? Verranno analizzate le forme di espressione artistica legate sia all’arte in generale che al mondo del fumetto. In chiusura una divertente attività;

Domenica 08 marzo, ore 11.00, A tempo di musica, visita con laboratorio per ragazzi 6-11 anni. Principale obiettivo del laboratorio è promuovere la partecipazione attiva all’esperienza della musica dei segni e dei colori;

Sabato 14 marzo, ore 18.30, White day, itinerario guidato per adulti. In occasione del white day giapponese il MAT organizza una speciale visita guidata sul tema dell’amore nell’antichità con l’ausilio di proiezioni;

Domenica 15 marzo, ore 11.00, Un mondo a colori, visita con laboratorio per ragazzi 6-11 anni. Attività/laboratorio per bambini legata al mondo dei colori;

Sabato 21 marzo, ore 18.30, La primavera di Vivaldi, visita con laboratorio per famiglie (bambino + parente). Le Quattro Stagioni di Vivaldi sono il “Poema in musica della Natura”. I più grandi pittori, i più grandi scrittori, musicisti, sono sempre stati dei grandi amanti della natura e attraverso la natura hanno trovato moltissime fonti di ispirazione e riflessione;

Domenica 22 marzo, ore 11.00, Il senso dell’acqua, visita con laboratorio per ragazzi 6-11 anni. Attività didattica dedicata all’importanza dell’acqua, che da sempre fa parte della storia dell’uomo. Partendo dai reperti ceramici esposti nel museo, si imparerà ad utilizzare l’argilla;

Sabato 28 marzo, ore 18.30, Crea la tua primavera, visita con laboratorio per ragazzi 6-11 anni. L'opera Composizioni di fiori di Luigi Schingo conservata nell'omonima pinacoteca sarà il punto di partenza per un divertente laboratorio botanico.

Domenica 29 marzo, ore 11.00, Visita guidata a SPLASH Archivio “Andrea Pazienza”, itinerario guidato per adulti. Durante la visita, attraverso la consultazione di documenti, riviste e fumetti presenti in SPLASH Archivio “Andrea Pazienza”, sezione del MAT inaugurata nel 2015, sarà ripercorsa la vita e la carriera artistica di Paz.

Per tutti gli appuntamenti, tranne che per gli itinerari del 29 febbraio e del 14 e del 29 marzo, è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE al numero telefonico 0882.339611 (segreteria MAT) fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, a partire dal lunedì precedente ogni week-end. Gli eventi in programma sono gratuiti.

Tutte le attività saranno svolte dagli operatori culturali Anna Coppola, Giuseppe Di Iorio, Gioseana Diomede, Valentina Giuliani e Antonello Vigliaroli, sotto la supervisione della Direttrice del MAT, Elena Antonacci.

Info :

MAT Museo dell’Alto Tavoliere

Piazza san Francesco, 48

San Severo (FG)

Tel. 0882.339611

Email: mat.sansevero@comune.san-severo.fg.it