Al Teatro Verdi Teresa Mannino "sente la terra girare"

Domenica 20 gennaio (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) altro grande appuntamento con la Stagione Teatrale 2018 – 2019 organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Severo in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Va in scena Sento la terra girare con Teresa Mannino: “E’ un altro eccezionale irrinunciabile evento con la nostra stagione di prosa – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino – con una protagonista d’eccezione dello spettacolo italiano. Teresa Mannino è un’attrice e cabarettista tanto apprezzata dal pubblico anche televisivo e del cinema: presenta al nostro affezionato pubblico del Teatro Verdi una commedia brillante all’insegna delle risate e del buon gusto”.

SENTO LA TERRA GIRARE

di Teresa Mannino e Giovanna Donini

scene Maria Spazzi

disegno luci Alessandro Verazzi

trucco e parrucco Rosy Benevento

audio e luci Suonovivo Allestimenti

assistenti scenografe Marina Conti - Erica Giuliano

segreteria generale Fabrizia Amati - Carolina Lucente

regia TERESA MANNINO

Vivo chiusa in un armadio, per mesi, anni. Un giorno decido di uscire… leggo che le cose stanno cambiando in modo radicale e velocissimo, gli animali si estinguono a un ritmo allarmante, come quando sono spariti i dinosauri 66 milioni di anni fa. Nel mare ci sono più bottiglie di plastica che pesci, sulle spiagge più tamarri che paguri. Leggo che non c’è più acqua da bere e aria da respirare. Cose di pazzi! Fuori dall’armadio scopro che il mondo va a rotoli, rotoli di carta igienica. Allora, cerco delle strategie: non uso più rotoli, di nessun tipo, chiudo l’acqua mentre mi insapono, tengo spente le luci dell’albero di Natale, vendo la macchina e faccio l’orto sul balcone. Ma ciò non migliora la situazione del pianeta e in più mi sono complicata la vita. La strategia deve essere un’altra. Decido di richiudermi nell’armadio, ma l’armadio non è più lo stesso, dentro quell’armadio sento la Terra girare.