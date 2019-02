Su Rai Parlamento ecco il maestro Paolo Curatolo e le sue metodologie innovative

Bolzano città della musica su RAI PARLAMENTO accoglie l'associazione IL CENTRO DEL SORRISO ONLUS - con sede legale a San Severo di cui è presidente il nostro concittadino dott Paolo Curatolo (www.ilcentrodelsorriso.com) che ieri ha voluto comunicare al Sindaco Francesco Miglio ed all’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino l’importante notizia che coinvolge il Maestro sanseverese.

“Abbiamo da sempre apprezzato le metodologie innovative di Paolo Curatolo – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore Iacovino – da subito messe a disposizione della utenza sanseverese e da qualche anno ora a Bolzano. La musicoterapia di risonanza per bambini con deficit psicofisici e la Panca di risonanza corporea multi cromatica rappresentano un percorso importante di crescita per quanti sono stati meno fortunati. Siamo felici che Paolo Curatolo sia stato invitato ad una trasmissione così importante sulle reti nazionali”.

Il conservatorio di musica Monteverdi, che a breve diventerà la prima Università della musica d’Italia e l'istituto Europa 2 di Bolzano, all'avanguardia nella didattica sull'educazione musicale, saranno nel programma scritto sulla Musica nella scuola/Arte e terapia proposta dal dott. Paolo Curatolo su RAI3 Parlamento venerdì 15 febbraio alle ore 11 15. Presenti in trasmissione, a supporto del metodo innovativo di musicoterapia di risonanza e della panca di risonanza corporea multi cromatica ideata e perfezionata nel centro di ricerca diretto dal dott. Paolo Curatolo a San Severo, nomi importanti della cultura e della didattica sull'educazione musicale, oltre che artisti di calibro internazionale. Il dott. Curatolo pianista assai apprezzato, si esibisce con il trio Melody nella trasmissione dove esporrà le linee guida che hanno portato all'ideazione della musicoterapia di risonanza per bambini con deficit psicofisici e all'ideazione dello strumento innovativo della Panca di risonanza corporea multi cromatica già promossi tra le buone prassi metodologiche didattiche educative dal MIUR, dal Centro studi Erikson di Trento e in Senato della Repubblica nel decimo Congresso sulle malattie genetiche e rare, voluto da Rita Levi Montalcini.