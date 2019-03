Nitro all'Alibi Summer fest: dopo i Subsonica il rapper si aggiunge alla line up

La line up dell’Alibi Summer Fest ’19 inizia a prendere forma. Dopo la presentazione dei Subsonica come headliners del primo giorno, è arrivato il momento del secondo annuncio. L’Alibi Summer Fest ‘19 presenta Nitro, live sabato 27 Luglio 2019.

Nato e cresciuto nel mondo del freestyle, Nitro è considerato uno degli artisti di spicco della scena rap italiana. Con il suo ultimo album No Comment, pubblicato a gennaio 2018 per Machete Empire, ha raggiunto la vetta delle classifiche e ha girato l’Italia con il - No Comment - Showcase Tour.

L’Alibi Summer Fest ’19 nasce da un’idea del The Alibi, noto locale foggiano che, da poco più di un anno, ha riportato in vita l’interesse per la musica dal vivo nel capoluogo dauno. Dopo aver proposto oltre 170 live, il The Alibi ha voluto sognare in grande, dando vita ad un evento senza precedenti per la zona.

Tre diversi palchi animeranno le notti dell’Alibi Summer Fest ‘19, e ospiteranno panel e talk legati al mondo dell’arte e dell’intrattenimento, circondati da una scenografia piena di attrazioni e giochi di luce e con un’Area Ristoro in cui intrattenersi tra un concerto e l’altro. Ma la protagonista, ovviamente, sarà la musica.

Con i primi due annunci è ben chiaro il mood delle singole giornate, ma le sorprese sono ancora tante.

Biglietti in vendita su DIY tickets e, a breve, anche su TicketOne.