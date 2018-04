Nadia Stella approda a Parigi: la modella sanseverese parteciperà al Paris Fashion Shooting

Dopo le recenti partecipazioni al Gran Gala della Stampa – svoltosi in occasione del Festival di Sanremo – e a Cosmoprof, la fiera dedicata al mondo della bellezza professionale – dove le giovani modelle sono state testimonial del truccatore Pablo Gil Cagne -, Top Fashion Model approda per la seconda volta nella capitale della moda internazionale con un evento fotografico.

In programma dal 23 al 26 aprile, l’iniziativa, organizzata dalla Carmen Martorana Eventi, vede coinvolti i soci della Camera della Moda Puglia e Basilicata, tra i quali Massimo Ruvio, a cui è affidato il servizio fotografico che immortalerà Ilaria Petruccelli, Top Fashion Model 2016, Roberta Molinini, Top Fashion Model 2017, e la modella di San Severo Nadia Stella.

Le modelle indosseranno i capi in tulle della collezione “Nuvole a colori” - ispirata ai colori pastello -, firmata dalla fashion designer Maria Pia Eramo, e gli abiti della collezione "Fashion Science" - nata dal connubio tra moda e scienza - della giovane stilista Giovanna Gelardi che, in collaborazione con il padre Matteo - noto otorinolaringoiatra e citologo nasale, con la passione della ricerca in campo rino-allergologico - ha realizzato i vestiti a mano, sia per quanto riguarda il modello, che le fantasie stampate derivanti dal microscopio.

A celebrare la bellezza delle giovani partecipanti saranno esperti del make-up, come Angela Scamarcio, e professionisti dell’hair style, come Matteo Difrancesco e Nadia Sinisi.