Mika Princi alla conquista di ‘Canto Italiano’: la giovane sanseverese supera la prima selezione del festival canoro

La concittadina Michela Principito, in arte Mika Princi, ha superato nei giorni scorsi la prima selezione del festival canoro nazionale ‘Canto Italiano’. L’evento si tiene in collaborazione con Radio LatteMiele: la nota emittente radiofonica, tra le più seguite, trasmetterà le canzoni-cover per tutta l'estate nell’ampio e variegato palinsesto proposto giornalmente alle migliaia di radioascoltatori.

La nostra giovane concittadina sarà in onda con una bella intervista sabato 7 Luglio a partire dalle ore 10,00 ed in replica domenica 8 Luglio alle ore 17.30, sempre su Radio LatteMiele (frequenza a San Severo 90 - 92.7).

“Alla brava e promettente Michela Principito in arte Mika Princi – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio ed il Vice Sindaco Francesco Sderlenga - – facciamo pervenire da parte dell’intera Amministrazione Comunale il più caloroso in bocca al lupo per questa bella esperienza, con la speranza che possano esserci subito altre gratificazioni. E’ un evento canoro nazionale, in grado di produrre nuovi talenti, siamo certi che Mika Princi saprà bene interpretare la sua canzone e trovare il successo. Intanto invitiamo tutti a seguirla e fare il tifo per lei!”.