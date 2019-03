Ettore Bassi porta in scena al Verdi la storia di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore

Penultimo appuntamento con la stagione teatrale 2018 – 2019 organizzata dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Mercoledì 27 marzo (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) andrà in scena Il Sindaco Pescatore con Ettore Bassi.

“Il 27 marzo sarà una giornata importante perché proporremmo uno spettacolo con tanti significati e morali e valori civici anche per i ragazzi delle scuole medie superiori durante la mattinata. Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore, appunto, è un uomo che ha sacrificato la sua vita per migliorare la vivibilità del suo territorio, il Cilento, per poi finire barbaramente ammazzato da killer ancora oggi ignoti. Il suo esempio ed il suo impegno non possono essere dimenticati, non vanno sottaciuti. Ettore Bassi è lo straordinario interprete sul palcoscenico di un uomo normale diventato eroe suo malgrado, le cui emozioni e la cui attività devono necessariamente essere trasmessi ai più giovani”.

Panart Produzioni

Ettore Bassi

Il Sindaco Pescatore

tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo

testi di Edoardo Erba

regia Enrico Maria Lamanna

Raccontiamo la storia di un eroe normale, Angelo Vassallo, un uomo che ha sacrificato con la sua vita l'impegno di difendere e migliorare il suo territorio e le sue persone, con la sua opera di uomo semplice onesto e lungimirante attraverso l'inizio della sua carriera politica, i successi straordinari ottenuti nel Cilento nell'ottica del Bene Comune, compresa l'operazione Dieta Mediterranea assurta grazie a lui a Patrimonio dell'Unesco, fino al suo tragico epilogo. La sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla guida della sua auto, è stato barbaramente e vigliaccamente ucciso per mano di uno o più assassini ancora oggi ignoti. Più di 500 persone tra sindaci, amministratori locali e semplici cittadini il 10 febbraio 2018 hanno marciato per dire no alla archiviazione dell'inchiesta sull'omicidio dell’ex sindaco di Pollica.

