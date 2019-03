Hooverphonic a San Severo: gli autori di "Mad about you" protagonisti all'Alibi Summer Fest

Si comincia a delineare la lista di artisti che parteciperanno all'Alibi Summer Fest. Oltre ai Subsonica, un'altra grande band sarà protagonista venerdì 26 luglio, gli Hooverphonic.

Il gruppo belga sarà il primo ospite internazionale della rassegna, e suonerà pezzi che hanno fatto sognare come "Mad about you" e "Anger never dies", fresca d'uscita del nuovo disco "Looking for stars".