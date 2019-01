San Severo, la Befana arriva sui pattini e distribuisce doni e caramelle: festa grande in piazza Municipio

Si chiude con gli eventi dedicati alla festività dell'Epifania, la rassegna 'Natale in città' 2018, promossa dall’Amministrazione Comunale di San Severo – Assessorati alla Cultura e Politiche Sociali (Assessori avv. Celeste Iacovino e avv. Simona Venditti), in collaborazione con la Pro Loco (presidente dr. Raffaele Florio), Consulta per le Associazioni (Presidente Zelinda Rinaldi), Regione Puglia-Teatro Pubblico Pugliese, Associazione Valorizziamo San Severo (Presidente felice Miranda) e DUC.

Domenica 13 gennaio anche se in ritardo, causa maltempo, arriverà la Befana sui pattini per distribuire tante caramelle: “Domenica scorsa le avverse condizioni atmosferiche ci hanno impedito di far svolgere l’evento programmato da tempo – dichiara il Sindaco Miglio – che proponiamo domenica 13 a beneficio degli adulti, ma soprattutto dei più piccoli, che avranno la possibilità di divertirsi con la Befana che distribuirà loro i piccoli doni. Si chiude una edizione di Natale in Città magnifica, ricca di eventi, con momenti di sana allegria, ma anche di incontri culturali, spettacoli, mostre, mercatini e tanto altro".

"Desidero ringraziare pubblicamente quanti hanno collaborato, in particolare gli assessori Iacovino e Venditti, le quali hanno portato a compimento una programmazione ineccepibile, ben supportati dalla Pro Loco, dalla Consulta delle Associazioni e da Valorizziamo San Severo: un grazie va esteso ai presidenti Raffaele Florio, Zelinda Rinaldi e Felice Miranda. Indispensabile anche l’apporto del DUC, dei CIV cittadini e della Regione Puglia attraverso il Teatro Pubblico Pugliese”, continua il sindaco.

Il programma di domenica 13 gennaio prevede l’apertura alle ore 11,00 in Piazza Municipio. La Befana arriverà sui pattini per la gioia di piccoli e grandi. Prevista l’esibizione del gruppo Sbandieratori Musici Puer Apuliae Lucera, animazione, musica ed intrattenimento. Quindi l’esibizione delle Moonlight Chhers, truccabimbi e sculture di palloncini.