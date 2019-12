Concerto di Capodanno al Teatro “Verdi” di San Severo con l’Orchestra Sinfonica di Capitanata e il soprano Carmela Osato

Amici della Musica: si rinnova il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno. Evento in programma il 1 gennaio 2020 presso il Teatro G. Verdi di San Severo alle ore 19.30 (porta ore 19).

Spettacolo intenso ed emozionante quello meso in scena dall’Orchestra Sinfonica di Capitanata. Fondata nel 1992, si compone di nomi illustri tra i Maestri dell’orchestra e del Conservatorio di Foggia, con esperienze artistiche prestigiose. Ha realizzato numerose stagioni liriche con direttori di fama internazionale e partecipato a diverse trasmissioni televisive divenendo punto di riferimento del territorio grazie all’entusiasmo, alla passione e all’attenzione verso le nuove tendenze musicali. Per l’occasione sarà diretta da Benedetto Montebello, vincitore nel 1995 del “Premio Rinaldi” come miglior direttore d’orchestra del Conservatorio di “Santa Cecilia” a Roma e, nel 2006, del Primo concorso internazionale di direzione d’orchestra “Patanè”. Direttore di numerose orchestre di prestigio in Italia e all’estero, ha diretto, presso il Teatro dell’Opera di Roma, il balletto di Ferdinand Herold “La somnambule” , con il corpo di ballo dello stesso teatro, diretto da Carla Fracci. Oggi è titolare della cattedra di direzione d’orchestra al Conservatorio “Respighi” di Latina.

Ospite d’eccezione sarà Carmela Osato, giovane soprano, ma con un curriculum straordinario che si compone di concerti in Italia e all’estero.

Una serata da non perdere all’insegna della buona musica, che regalerà emozioni difficili da dimenticare. Laureata nel 2016 presso il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Enrico Turco. Ha frequentato diverse mastrerclass e debuttato nella Butterfly di Puccini, nell’opera spettacolo “Gran Circo Rossini” presso il Teatro Mario del Monaco di Treviso, il Teatro Pergolesi di Jesi e il Teatro Gentile di Fabriano. E’ stata soprano solista in numerose opere e tenuto numerosi concerti per varie associazioni. Nel 2018 a Parigi ha cantato presso l’Académie Diplomatique Internationale con l’Orchestra del “Workshop de musique de chambre” e, nel febbraio 2019, si è esibita all’Istituto Italiano di cultura e nella Cattedrale Americana, eseguendo brani operistici e canzoni classiche napoletane.

Ha continuato i suoi studi con il corso di perfezionamento “Progetto sipario” 2018/19 al Teatro Pergolesi di Jesi e l’Opera studio al Teatro del Giglio di Lucca. Grazie alla vittoria del VII concorso lirico internazionale “Ruggiero Leoncavallo” si è esibita nel Gran Galà del centenario 1919-2019 presso il Teatro F. Stabile di Potenza. Nel gennaio e febbraio 2020, diretta da Beatrice Venezi e il regista Paul Emile Fourny, sarà Frasquita nella Carmen di Bizet al Teatro Ventidio Basso, Ascoli Piceno e Teatro dell’Aquila, Fermo.