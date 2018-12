Il concerto di Capodanno apre la 50esima stagione degli Amici della Musica

Come da tradizione, si apre con il Concerto di Capodanno la nuova stagione concertistica degli Amici della Musica. Sarà l’Orchestra Sinfonica di Capitanata, compagine di grande professionalità e punto di riferimento della nostra provincia, diretta dal maestro Benedetto Montebello ad inaugurare la stagione numero 50 dell’Associazione. “Walzer, principesse e champagne”, tema del concerto che avrà luogo nella magnifica cornice del Teatro comunale “Verdi” martedì 1° gennaio 2019 alle ore 19 (porta ore 19.30).

Mezzo secolo di concerti, di cultura, musica, spettacolo e di successi con oltre mille concerti realizzati e 10mila artisti invitati. Una stagione ricca di appuntamenti pronta a celebrare questi “primi cinquant’anni” di attività dell’Associazione presieduta da Gabriella Orlando. Tra i grandi nomi del panorama musicale che calcheranno il palcoscenico del Teatro “Verdi” figurano Ron (in concerto il 26 gennaio), Rocco Papaleo e Rita Marcotulli (data da definire), Indaco e gli Illusionisti della Danza (12 gennaio), il Quartetto del Maggio Musicale Fiorentino (9 novembre), l’International Music (9 febbraio) e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Giordano” di Foggia (23 novembre).

Programma ampio e variegato, ricco di eventi e spettacoli di ogni genere che accompagnerà gli appassionati di musica e teatro nel 2019 ormai alle porte. «Teatro, lirica, musica classica, sinfonica, d’autore, giovani talenti: c’è di tutto nella locandina approntata per la rassegna musicale. Una stagione importantissima per la nostra Associazione che, nel 2019, festeggerà il 50.mo compleanno», commenta Gabriella Orlando.

Tra gli spettacoli dedicati ai “grandi autori”, Franco Mezzena e Stefano Giavazzi ripercorreranno le musiche di Schubert (5 ottobre), il giovane controtenore Antonio Giovannini (12 ottobre), Anna Miernik suonerà il poeta Chopin (26 ottobre). Per le musiche dal mondo sono attesi il Sabrina Gasparini Trio (in programma il 27 settembre) con lo spettacolo “Historia de un amor”, l “Mirella Foschi Quartet con “Bossanova and more” (23 febbraio), l’omaggio a Pino Daniele con le Convergenze Parallele (28 giugno) e tanti altri ancora. Grande attesa anche per la serata di gala per la cinquantesima stagione concertistica in programma il prossimo 6 aprile.

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario recarsi presso l’Associazione “Valorizziamo San Severo” in piazza della Repubblica tutti i martedì e mercoledì di novembre dalle ore 11 alle 12 e dalle ore 18.30 alle 19.30. I costi: abbonamento ordinario 120 euro, ridotto 60 euro. Sono accettati Bonus Docenti e 18app. Il concerto, come tutta la stagione, è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance - Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni, FSC 2014-2020, Piiil Cultura Puglia e con l’Unione Europea.

Info e prenotazioni 348.6628775