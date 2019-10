I primi 50 anni degli Amici della Musica: serata di gala al Teatro Verdi

L’Associazione “Amici della Musica” celebra 50 anni di attività. Mezzo secolo di successi di pubblico e consensi per il sodalizio culturale presieduto da Gabriella Orlando nato nel 1969 e voluto dal Rotary Club. Per celebrare questo importante traguardo, che, in questo percorso, ha costellato e arricchito la vita culturale di San Severo e dell’Alto Tavoliere è stata organizzata una serata di Gala in programma domenica 13 ottobre 2019, alle ore 19.30 (porta ore 19), al Teatro “Verdi” di San Severo.

Oltre 1000 concerti, 11.000 artisti 6.500 presenze di pubblico all’anno, per oltre 200.000 presenze complessive di pubblico. Queste le cifre degli “Amici della Musica” toccate in mezzo secolo di attività. Con un pacchetto variegato di proposte come eventi, concerti, eccellenze internazionali, spettacoli di balletto, lirica, jazz, conferenze, reading, workshop, rassegne per giovani talenti, musica sacra, musica per bambini, attività di divulgazione per i giovani. Tanti, tantissimi i nomi degli artisti che sono stati ospiti in questi anni degli Amici della Musica: Michele Placido, Arnoldo Foà, Sebastiano Lo Monaco, Sebastiano Somma, Michele Mirabella, Gino Paoli, Danilo Rea, Peppe Servillo, Ron, Sergio Cammariere, Nuova Compagnia di Canto Popolare tanto per citarne alcuni.

Per l’occasione è stata organizzata una festa in grande stile con tanti ospiti: il “Young Quartet” composto da Vincenzo Celozzi, Francesco Cavaliere, Luigi Pensato, Carlo La Porta; il “Mirella Foschi Quintet” con la partecipazione di Vincenzo Maurogiovanni, Nunzio Ferro, Gianluca Di Corcia, Giovanni Mastrangelo e Salvatore De Jure. E poi spazio alla lirica con Lucia Conte, Angela Bonfitto, Raffaele Pastore, Pedro Carrillo, Eugenio Leggiadri Gallani, Gabriella Orlando, Donato Della Vista. «Grande soddisfazione, questo mi sento di esprimere – commenta la prof.ssa Gabriella Orlando - e sono grata a quanti hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo. Abbiamo fatto tante cose, abbiamo raggiunto obiettivi importanti di cui essere orgogliosi e soddisfatti e stiamo già lavorando alla prossima stagione concertistica. Non ci fermiamo mai perché diffondere, promuovere e sostenere la cultura musicale in ogni sua forma e genere è tra i nostri principali scopi», conclude il presidente.

La serata è organizzata in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance - Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni, FSC 2014-2020, Piiil Cultura Puglia e con l’Unione Europea.