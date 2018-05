San Pio a Parigi: l'ostensione del cuore anche nella Cattedrale di 'Notre Dame'

Grande partecipazione a Parigi per l’ostensione del cuore di San Pio. Alla presenza del sindaco Costanzo Cascavilla, del consigliere comunale Claudio Russo, in Francia per partecipare all’assemblea generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, presente anche una delegazione dei frati del convento di Santa Maria delle Grazie, composta dal padre guardiano, fr. Carlo Laborde, dal cerimoniere del convento, fr. Antonio Tartaglia, dal responsabile provinciale del servizio di pastorale giovanile e vocazionale, fr. Pasquale Cianci e dal diacono don Francesco Armenti, si è svolta una suggestiva celebrazione in onore di San Pio, nell’ambito del pellegrinaggio che si svolge tra Parigi e Chartres. Un cammino religioso di circa 100 chilometri che si compie di 3 giorni, tra i più rappresentativi eventi religiosi in Francia.

"La grande partecipazione di fedeli è stata una conferma di quanto il nome di san Pio abbia un respiro internazionale, visto che anche in Francia si è ripetuto quel bagno di folla che era già avvenuto in precedenti occasioni, come a Boston o in Sud America. Per San Giovanni Rotondo è una ulteriore occasione per fare comprendere le potenzialità che la nostra città e il nostro territorio hanno in tema di accoglienza. I cammini devozionali sono un punto di riferimento importante per ampliare l’offerta turistica e intraprendere azioni di concertazione sia a livello locale che internazionale, come abbiamo avuto modo di sottolineare nel corso dell’assemblea sulle Vie Francigene a Champlitte" afferma il sindaco Cascavilla.

Nel 2012, la reliquia di San Pio era stata portata a Pietrelcina, città natale del frate e gemellata con San Giovanni Rotondo. Poi nel 2016 era stata negli Stati Uniti e l’anno scorso a Isernia, nel Molise, per il sessantesimo della fondazione della parrocchia dei confratelli di Padre Pio. La peregrinatio della reliquia, prima della tappa francese, era stata anche in Argentina e Paraguay.

Nel giorno della Pentecoste, il programma francese ha previsto l’ostensione della reliquia, con la veglia di preghiera, nella chiesa di Saint-Eugène-Sainte-Cécile di Parigi, per proseguire poi lunedì 21 nella cattedrale di Chartres, dove, alla presenza della delegazione dei frati di San Giovanni Rotondo, è stato riservato “un momento di preghiera e meditazione per i fedeli che terminano il pellegrinaggio”, reso unico dalla presenza della reliquia di Padre Pio da Pietrelcina.