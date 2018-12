San Nicandro Garganico: venerdì 14 dicembre convegno forense organizzato dall'Aiga

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Venerdì 14 dicembre alle 15.00 nella sala consiliare di Palazzo Zaccagnino a San Nicandro Garganico, si terrà il convegno “Cassa e Organismo congressuale forense: nuove sfide e opportunità per l’avvocatura”. Il meeting, accreditato per 3 crediti in materia di deontologia forense, patrocinato moralmente dall’Ordine degli Avvocati di Foggia e dalla Città di San Nicandro Garganico, vedrà come relatori gli avvocati Giulio Pignatiello, delegato Cassa Forense e Tiziana Carabellese, delegato Ocf, con l’introduzione ai lavori di Simona Rosiello, vice presidente Aiga Foggia e la moderazione di Valerio Vinelli, presidente Aiga Foggia. I saluti istituzionali saranno affidati al presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, Stefano Pio Foglia. “Un evento di rilievo che siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città – spiega Maura Di Salvia, consigliere comunale sannicandrese, avvocato del Foro di Foggia e componente del comitato scientifico Aiga – Un appuntamento formativo che però si inserisce in un più ampio disegno di promozione di San Nicandro Garganico nel panorama provinciale che è uno degli obiettivi che l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Ciavarella vuole centrare e per il quale sta lavorando con evidenti risultati fin dal proprio insediamento”, conclude Maura Di Salvia.