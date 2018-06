“Invasione dei Cavalletti” a San Menaio: una tre giorni di arte, nel nome di Andrea Pazienza

Pacifica e giocosa, fantasiosa e talentuosa. Una "Invasione di cavalletti" in nome del fumettista Andrea Pazienza concentrata sul bellissimo lungomare di uno dei paesi più fascinosi della costa adriatica: San Menaio, sul Gargano. Un’invasione d’arte, a partire dai tanti “cavalletti” che si spargeranno sul lungomare Andrea Pazienza, strada già da tempo intitolata proprio a uno, anzi forse al più talentuoso, dei nostri fumettisti più noti, di cui quest'anno ricorre il 30° anniversario della scomparsa.

Un evento fumettistico all’inizio di una calda estate, nel cuore del bellissimo promontorio foggiano, una tre giorni all’insegna del disegno, del mare e della musica, che si svolgerà per la sua prima edizione dal 29 giugno al 1° luglio 2018, in orari diversi, fino a tarda serata, e… "en plein air”, organizzata dalla Proloco San Menaio & Calenella Gargano in collaborazione con COMICON, il Salone Internazionale del Fumetto di Napoli (e col patrocinio del Comune di Vico del Gargano e il sostegno delle Ferrovie del Gargano). L’idea di base infatti è di stimolare la fantasia dei bagnanti convenuti nella cittadina garganica cara al nostro Andrea, attraverso performance live di alcuni disegnatori italiani, di fama nazionale e internazionale, e di molti altri giovani talentuosi disegnatori venuti a cimentarsi col disegno dal vivo. E’ confermata ad oggi la presenza di quattro grandi nomi del comicdom italiano, ovvero Paolo Bacilieri, Daniele Caluri, Massimo Giacon e Martoz. Tre lunghi pomeriggi dislocati sul lungomare Pazienza, e anche nel nuovissimo “piazzale” delle Ferrovie del Gargano, rinnovato da pochissimo, e che la Proloco ha attrezzato per permetterne una fruibilità culturale senza precedenti, fra fumetto, musica, artigianato, arte, e molti altri eventi pronti per l’Estate 2018 di San Menaio.

In contemporanea con L’Invasione dei Cavalletti, gratuitamente e con date e orari da precisare, dal 30 giugno fino al 2 settembre, nei locali stazione ferroviaria di San Menaio, sarà aperta una mostra di arte fumettistica; e naturalmente non si poteva che iniziare con il più grande di tutti, legatissimo per vincoli e natali a queste zone, quell’Andrea Pazienza autore di tantissime opere ancora oggi influenti e amate. La mostra, piccola ma significativa, sarà tematicamente dedicata alla locandine (di cinema, teatro, musica, eventi) che Andrea realizzò nel pur breve arco temporale della sua vita artistica, dal 1975 al 1988, selezionate dai fratelli di Pazienza, Mariella e Michele, e allestita dalla Proloco con COMICON. Il legame del grande artista, nato a San Benedetto del Tronto, con la zona garganica è ben noto e presente anche in molti fumetti di Pazienza stesso. Cresciuto fisicamente a San Severo, tutte le estati Andrea e famiglia le trascorrevano a San Menaio, spesso nel Camping Calenella della famiglia Damiani, con gli amici Betta e Luigi; luoghi e volti che spesso hanno trovato posto nelle storie di Andrea, da quelle brevi, come “Il Perché delle Anatre” a quelle lunghe come “Pentothal”. Ecco anche perché, alcuni anni fa, l’amministrazione locale decise di dedicare il lungomare principale all’artista prematuramente scomparso; quel lungomare che ora vedrà la presenza di almeno un’altra ventina di suoi colleghi fumettistici, alle prese con il disegno “live” su cavalletto, e anche a “muro”. I dettagli degli eventi e dei nomi degli autori coinvolti saranno presto resi noti. Infatti, oltre al fumetto, l’illustrazione e la Street-Art, anche la musica e l’artigianato allieteranno le serate del weekend festivaliero, con concerti serali nel piazzale; sarà inoltre possibile farsi autografare i libri in vendita, dagli stessi disegnatori presenti sul luogo.