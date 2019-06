Come si forma un 'performer'? Maria Grazia e Attilio Fontana lo spiegano in una masterclass di recitazione e canto

Saranno Maria Grazia e Attilio Fontana i docenti d’eccezione di una Masterclass che per la prima volta approda nella provincia di Foggia, a San Giovanni Rotondo, presso la scuola di teatro “Le Piume del Vento”.

Maria Grazia Fontana, musicista, vocalist e vocal coach, già docente di “Amici di Maria De Filippi” e attualmente coach in “Tale e Quale Show” e Attilio Fontana, attore, cantante e compositore, già conosciuto come membro dei “Ragazzi Italiani” e di recente in teatro con il musical “Actor Dei”, saranno i docenti della Masterclass.

I due docenti terranno un corso di perfezionamento a tutto tondo, il 22 e il 23 giugno, dedicato agli artisti che vogliono migliorare le loro tecniche teatrali. La programmazione del laboratorio mira a dare agli allievi una conoscenza più ampia possibile delle molteplici abilità che necessitano all'artista cantante/attore/ballerino per un approccio altamente professionale.

Una full immersion di due giorni, attraverso le principali tecniche di formazione tradizionali, per un approccio scenico completo. Il lavoro partirà da un'attenta analisi di ogni singola individualità cogliendone le potenzialità vocali/attoriali per iniziare un percorso che metta in risalto la propria unicità ed “artisticità” attraverso una serie di esercizi che coinvolgono la persona a tutto tondo generando una complicità con se stessi e allontanerà da gesti e/o manierismi spersonalizzanti, divenuti ormai luoghi comuni presi a prestito da talent che non aiutano a manifestare realmente il proprio approccio artistico.

Durante il laboratorio si lavorerà sulle dinamiche e sul linguaggio ritmico e espressivo per imparare ad acquisire autonomia di discriminazione tra i generi e conseguente capacità di applicazione del linguaggio adeguato alla richiesta. Parallelamente verrà analizzato e trattato in modo molto capillare il contenuto in termini espressivo/emozionali, la tecnica viene abbandonata, se metabolizzata, per lasciare spazio al “pathos” puro e semplice. Particolare attenzione verrà data in questo percorso al movimento e l'attorialità, elementi ormai imprescindibili.

La Masterclass è a numero chiuso, per informazioni e prenotazioni 327/5488597 (Luigi)

