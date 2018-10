Cuoriaperti festeggia i suoi dieci anni di attività con ‘Sul passo degli ultimi’

CuoriAperti gruppo di musica e teatro, festeggia i suoi dieci anni di attività, con la commedia musicale Sul passo degli ultimi su don Tonino Bello, scritta e diretta da Angelo Gualano. Lo spettacolo andrà in scena, con inizio alle ore 21.00, il prossimo 20 ottobre a San Giovanni Rotondo presso il cine - teatro Palladino.

“Alcune vicende e tappe della vita straordinariamente ordinaria di don Tonino Bello danno lo spunto per entrare nel cuore di questo grande Pastore dei nostri giorni. La sua attenzione al mondo giovanile, l’amore per la sua terra e per la sua gente, la sua passione per lo sport fanno da cornice alla sua vera grande passione: quella per il cuore dell’uomo. La sua scelta di dedicarsi tutto agli ultimi ed agli umili dà il titolo alla commedia e ne costituisce il filo conduttore.

Si parte dal 1982, un anno importante per l’Italia sportiva ma ancora più importante per la Chiesa Italiana che ha un nuovo Pastore. Attraverso il racconto di episodi ed aneddoti, noti e meno noti, della vita di don Tonino, si toccano gli aspetti più “belli” del suo insegnamento. Protagonista è la gente, sono gli umili, è l’uomo. Sì, l’uomo ed il suo cuore, tappa obbligata per chi vuol intraprendere una strada di luce e di vita vera. L’uomo nelle sue mille sfumature e debolezze, nelle sue sofferenze ed inquietudini. L’uomo incontrato nella sua storia, l’uomo cercato e non aspettato, l’uomo costruttore e portatore di pace. L’uomo chiunque esso sia”.

Il gruppo, che vanta da dieci anni la sua presenza in piazze e teatri sparsi sul territorio nazionale, nasce con l’obiettivo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l’arte in ambito teatrale, ispirandosi ai valori umani e cristiani. Sul palco diciotto cantanti/attori, accompagnati da una live band diretta dall'autore Angelo Gualano, compositore e autore di commedie musicali, musiche e canzoni per teatro, arrangiatore, da sempre appassionato alle nuove tecnologie applicate alla produzione ed alla performance musicale, nonché fondatore e direttore artistico di cuoriAperti music & theatre.

cuoriAperti aspetta tutti quanti con la live band: Luigi Pagliara (chitarre), Angelo Gualano (piano & synthesizers) e Marco Tricarico (basso elettrico).

Testi, musiche e regia Angelo Gualano, scene Celeste Gualano, direzione linguistica Carla Bonfitto, realizzazione cuoriAperti.

Per info: www. angelogualano.it, www.cuoriaperti.it, sulla pagina fb e instagram.