All'Artis si danza con dj Samuele Sartini

All'ARTIS arrivano solo ospiti esclusivi. Proprio per questo, sabato 8 settembre in consolle ci sarà uno dei top dj italiani, Samuele Sartini.

Sartini è un dj house italiano molto attivo nei top club di tutto il mondo. Nell’estate 2017 ha fatto ballare party legati al GP di Formula 1 nel Barhein, il Jimmy’z di Montecarlo e in Italia è guest costante al Pineta di Milano Marittima e al Just Cavalli di Milano, due dei locali di riferimento per chi cerca l'esclusività.

In consolle ha uno stile preciso e una tecnica esemplare, pieni di 'numeri' e gesti che sanno stupire, ricchi di melodia. Si mette sempre al servizio di chi ha voglia di ballare. Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo. Ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren ed ha all'attivo diverse hit all’attivo diverse hit recenti ("When The Sun Goes Down", interpretata da Jay Sebag, è stata trasmessa da emittenti come RTL 102,5 TV, Radio 105, Radio Deejay ed m2o, proprio come “Gimme the Funk", che è piaciuta anche a stelle del mixer come Todd Terry, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Sander Van Doorn o Robbie Rivera).



Si ballere come non mai.

