Tik Tok Star, al Grandapulia un contest per incontrare Samantha Frison

Tik Tok, l’app rivelazione del 2018 con circa 46 milioni di download, conquista anche il GrandApulia che lancia il contest ‘TIK TOK STAR’. Ha deciso di farlo con una regista d’eccezione, Samantha Frison, la giovane youtuber che a soli 16 anni vanta già 40 milioni di visualizzazioni e che sabato 24 novembre sarà ospite del Centro Commerciale più grande di Puglia per il firmacopie di ‘Basta un click’, il libro edito da Rizzoli con il quale racconta le insidie del web.

Per partecipare al Contest basta entrare nel TIK TOK CORNER, allestito da domani nella piazza centrale del GrandApulia, guardare il video che Samantha Frison ha elaborato per i clienti del Centro, registrare il proprio e pubblicarlo su TIK TOK taggando il GrandApulia.

Una giuria interna del Centro Commerciale valuterà i dieci video migliori, cui spetterà una sorpresa. I vincitori entreranno a far parte del GRANDAPULIA VIP CLUB e riceveranno uno special pass (braccialetto rosso) che consentirà loro di ballare con Samantha Frison sul palco di GrandApulia, sabato 24 novembre dalle ore 16:30. Nel caso in cui il video non fosse selezionato, i partecipanti al contest riceveranno comunque un braccialetto blu che permetterà di incontrare la webstar.

Al ‘TIK TOK STAR’ si potrà partecipare dal 10 al 22 novembre dalle 16.00 alle ore 21.00 e la domenica anche la mattina dalle 10.00 alle 13.00. Chi non vorrà farlo potrà ugualmente prendere parte al firmacopie di Samantha Frison in programma sabato 24 novembre.

Acquistando il libro presso la libreria Giunti al Punto di GrandApulia, si avrà diritto ad un braccialetto verde che consentirà l’accesso al palco prima degli altri fan, ma sempre dopo i vincitori del contest. Chi non avrà comprato il libro al Centro Commerciale potrà partecipare al firmacopie, dopo aver ritirato il braccialetto giallo presso il desk che sarà aperto venerdì 23 novembre dalle 15:30 alle 19:30 e sabato 24 novembre dalle ore 10:00 alle ore 17:00.

Le foto dell’evento saranno scattate da un fotografo professionista che poi le pubblicherà sulla pagina Facebook del GrandApulia.