A Foggia l'anteprima del Salento Rainbow Film Fest, il festival cinematografico arcobaleno

Foggia sarà la prima tappa della sesta edizione del Salento Rainbow Film Fest.

Venerdì 31 gennaio al Cineporto di Foggia (Via San Severo, KM 2), dalle 20.30, verrà proiettato Chechnya di Jordan Goldnadel, corto ambientato in Cecenia che tratta l'odierna persecuzione ai danni delle persone omosessuali e subito dopo l'intenso Greta di Armando Praça, premiato al festival Mix di Milano e al Queer Lisboa. L'ingresso è gratuito.

Il claim scelto per la sesta edizione è Queer è Ora, un’indagine attorno ai significati della parola Queer e alle tante sfumature dell’identità. Una progressione di eventi, visioni, storie e riflessioni per approfondire la complessità delle emozioni che si provano lungo il percorso della propria ricerca identitaria.

Sette tappe raccontate come sette capitoli di un romanzo: Ferite, Fuga, Respiro, Orgoglio, Esagerazione, Elevazione ed Esplosione sono i titoli. Sette parole reinterpretate in immagini dalla fotografa Alessia Rollo, che ha trasformato le storie di un gruppo di persone della comunità queer pugliese in ritratti che compongono l’immagine visiva di questa edizione del festival.

Il Salento Rainbow Film Fest coinvolge tutta la regione, merito della sinergia con i Cineporti di Puglia che ospiteranno tre anteprime: dopo Foggia, seguirà Brindisi venerdì 7 febbraio, dove si potrà vedere “Cubby”, lungometraggio di Mark Blane e Ben Mankoff e Lecce, venerdì 14 febbraio con “Rafiki” di Wanuri Kahiu, film presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival del Cinema di Cannes. La tappa leccese, venerdì 14 febbraio, si chiuderà con un party alle Manifatture Knos, dj set a cura delle Playgirls from Caracas, Lucia Manca e Little

Il festival esploderà poi da giovedì 12 a sabato 14 marzo sempre al Cinelab “Bertolucci” e le Manifatture Knos di Lecce, con tre giorni di proiezioni, performance, workshop, incontri con autori e feste.

Come ogni anno gli studenti saranno il target privilegiato del festival, con laboratori e proiezioni a loro riservati: “Normal” di Adele Tulli è il film scelto per i matinée rivolti alle scuole: un percorso regionale che coinvolgerà alcune classi dell’Istituto “Pascal” di Foggia, del Liceo “Salvemini” di Bari e del Liceo “Ciardo Pellegrino” di Lecce.

Il Salento Rainbow Film Fest è un progetto voluto per essere una cassa di risonanza della cultura lgbtqi* sigla che indica lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali, ma che in realtà sta per persone, passioni, amori, tensioni, paure, aspettative, meraviglie e coraggio. È un’occasione per condividere nuove riflessioni, incontrarsi, scambiare energie e sentirsi più forti e uniti nella rivendicazione delle libertà di ogni persona: un lavoro di rete per generare benessere sociale ed empatia attraverso le arti visive e performative.

Il festival è organizzato in collaborazione con Manifatture Knos, LeA – Liberamente e Apertamente e Transparent ETS ed è realizzato da Apulia Film Commission e finanziato dalla Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito dell’intervento “Viva Cinema – Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia 2019-2020”, a valere su risorse FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia.

La direzione artistica e il coordinamento del festival sono curati da Gianluca Rollo e Gaia Barletta.