A Rignano si gusta carne di capra e musciska: tutti in piazza per la sagra più antica del Gargano

Torna l'appuntamento con una delle sagre più antiche del Gargano. Si tratta della sagra della carne di capra e della musciska di Rignano Garganico, in programma il prossimo 13 agosto, a largo Portagrande.

Organizzata dalla locale Pro Loco, è un evento tra i più partecipati e originali della Montagna del Sole. Lo è per vari fattori. Primo tra tutto, perché costituisce il piatto più saporito della stagione estiva ed è strettamente legato alla natura dei luoghi e degli animali. La capra di Rignano appartiene alla pura e protetta razza garganica, di recente reintegrata alle Isole Tremiti. Animale, quest'ultimo, che detesta il mangime artificiale, ed ama arrampicarsi sulle rocce per gustare le erbe più prelibate e sapide.

Da qui deriva la gustosità delle sue carni, specie se procurate durante i mesi di luglio ed agosto. Sta qui la bontà di queste carni e l'invenzione della sagra, che punta, oltre alla crescita e valorizzazione gastronomica, soprattutto all'aumento degli allevamenti, ridottisi notevolmente negli ultimi decenni per via della crisi e della poca economicità del settore. La musciska (tipica carne di avi-caprina insaporita) oggi viene servita con arrosto. Si parte alle 19, a largo Portagrande. La sagra si svolgerà al coperto in caso di pioggia. Ad allietare la serata, la musica degli Unza Unza Band.