Cibi di terra e di mare e vini di qualità. L'estate delle sagre ha inizio: gli appuntamenti in provincia di Foggia

Mare, caldo, ma anche tante prelibatezze da gustare. Non c'è estate senza sagre. Le migliori occasioni per apprezzare il bellissimo e variegato territorio di Capitanata con le sue innumerevoli tipicità. Come ogni anno vi proponiamo le sagre in programma, sempre in continuo aggiornamento.

Nella villa comunale tanta musica, stand, divertimento e i sapori straordinari di un “prodotto bandiera” dell’identità e della tradizione vichese e garganica.

Evento organizzato dall'Ass. Auser, in programma nel piazza della stazione di San Menaio.

Seconda edizione della sagra organizzata dalla cantina Papucchill. Itinerario gastronomico per le vie del centro storico con prodotti locali, animazione e musica.

Una festa semplice che rievoca l'antica tradizione del pane attraverso la riscoperta di odori e sapori che nel tempo hanno caratterizzato la quotidianità del Paese.

Si rinnova l'appuntamento. Tre giorni di musica e food, con vari gazebo uno dei quali dedicato alla birra alla spina, un altro dedicato alle pizze fritte.

Quarta edizione del Festival regionale dei vini spumante dei sommelier Ais Puglia, in programma nel Castello di Monte.

Vera oasi di tranquillità immersa nel verde degli ulivi a poca distanza dal mare, Masseria Giorgio ospiterà il 2 agosto, la prima tappa di Calici di Stelle 2019, la più grande degustazione a cielo aperto di Puglia, un vero e proprio viaggio in una notte tra i tesori della nostra regione.

L'appuntamento è in piazza Aldo Moro a partire dalle 19.30 dove sarà possibile gustare diversi piatti a base di pesce, con la presenza di animazione, musica e giochi per i bambini.

Sedicesima edizione di una delle sagre più importanti di Capitanata. Protagonista sua maestà il torcinello, in una due giorni di eventi.

In piazza Aldo Moro si cucinano e si gustano le specialità del luogo.

I piatti tipici della cucina castelluccese, a base di pasta fatta a mano, prodotta da mani esperte, saranno curati con maestria dai ristoratori locali e distribuiti in un particolare percorso enogastronomico, che abbraccia i piedi della millenaria Torre.

25esima edizione della sagra organizzata dalla Parrocchia Santa Maria della Pietà.

Evento organizzato dalla Pro Loco.

In programma nel porto turistico di Rodi.