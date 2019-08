Sua maestà la salsiccia: a Celenza Valfortore arriva la 24esima sagra targata Pro Loco

A Celenza Valfortore si celebra la salsiccia. Dall’11 al 14 agosto è in programma la 24esima sagra promossa dall’associazione turistica Pro Loco. “Nei tempi passati, in agosto, al culmine della stagionatura, si affettava il prosciutto”. Ed è così che partirà la sagra. L’11 agosto, a Largo Castello, si potrà gustare del prosciutto affettato con un calice di vino (costo 5 euro). La tradizioni delle grandi occasioni prevedeva poi i cavatelli al sugo di salsiccia (i cicatell cu cap da savcicc), che si potranno gustare il 13 agosto al Convento di San Nicola, assieme ad un buon bicchiere di vino (costo 6 euro). Il 14 agosto, nel complesso conventuale di San Nicola, “La lunga notte del brigante Tittarello”. Previo opportuno cambio del denaro in “ducati”, si potranno gustare altre pietanze della tradizione a base di salsiccia. I piatti sono preparati accuratamente dai volontari della Pro Loco.