Ad Alberona è tempo di sagre: tutti gli appuntamenti di agosto

Il Borgo di Alberona si trasforma in un 'Villaggio turistico', diventando contenitore per tutte le età. Tanti gli eventi in programma, ma soprattutto tanti appuntamenti dedicati all'enogastronomia.

Si parte venerdì 26 luglio con la "Fèst dell'acqua-sale". Il clou, nel mese di agosto: il 15 c'è la Festa delle pizze fritte, mentre lunedì 19 (presso la Trattoria 'La casina' alle 20) ci sarà la Festa della carne di vitello a ciopparèddhe.

A seguire, la festa del cinghiale (martedì 20 presso il ristorante 'La villetta'), la Festa delle orecchiette al tartufo (mercoledì 21 al Ristorante 'da Liberato), la festa della ciabatta paesana (venerdì 23 presso la Pizzeria 'Antichi Sapori'), la Festa del cono fritto (sabato 24 al Chioschetto della Piscina). Chiusura in bellezza con la festa della porchetta mercoledì 28 agosto.