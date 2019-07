A San Paolo di Civitate una due giorni dedicata al torcinello

Giungendo alla 16ª edizione anche quest’anno la Pro Loco Civitas di San Paolo di Civitate della provincia di Foggia, ha inserito nel variegato programma estivo la “Sagra del Torcinello Sanpaolese”.

L’attesissimo evento si svolgerà 8 e 9 agosto 2019 in piazza Aldo Moro a San Paolo di Civitate. Protagonista illustre della manifestazione è senza dubbio il Torcinello, prodotto locale che viene preparato secondo una precisa ricetta, che prevede l’utilizzo di budello e animelle di agnello condite con spezie e poi cotto rigorosamente alla brace proprio come la tradizione vuole.

La Sagra del Torcinello Sanpaolese è ormai una vera e propria tradizione che fa sì che il centro cittadino, vestito a festa, del piccolo borgo dell’alto tavoliere si riempi ed accolga turisti e visitatori di paesi limitrofi e regioni vicine, offrendo la possibilità di vivere un’esperienza fatta di gusto, tradizioni, buona musica e attrazioni per grandi e piccini.

Giovedì 8 Agosto il programma prevede: “Onde Radio Italia” in concerto, la Stree band “L’Armonia Molfettese”, gonfiabili e animazione per bambini. Venerdì 9 Agosto: The Big Ball Band” in concerto e Artisti di strada a cura di "LIU BO". Un evento importante che ha come scopo principale quello di poter allietare due serate estive, volgendo l’attenzione alla promozione e alla valorizzazione del territorio, dell’enogastronomia, del turismo e dell’economia locale.