Seconda edizione della Sagra del sambuco: a Motta Montecorvino va in scena la festa dell'ecologia

Dopo il successo della prima edizione della Sagra del Sambuco che ha avuto come tema il benessere psicofisico della persona, quest’anno si è pensati di trattare e sviluppare il tema dell’ecologia e dell’ecosostenibilità come punto di forza e di potenziale sviluppo per il nostro territorio.



L’evento sarà all’insegna della natura e del rispetto di essa per migliorare qualitativamente la nostra vita. Verrà sottolineata l’importanza della raccolta differenziata, ma soprattutto come farla nel modo giusto, avvalendoci di esperti del settore, i quali creeranno dei punti di informazione per gli utenti con giochi rivolti ai bambini.



Momenti di discussione e tavole rotonde ci permetteranno di evidenziare le tante opportunità che potrebbero scaturire da un uso sostenibile delle risorse naturali.



Inoltre, durante la giornata, saranno organizzate passeggiate erboristiche con plogging (raccolta di rifiuti durante le passeggiate), workshop per il riciclo dei materiali, laboratori per la produzione di detergenti in modo naturale, ludoteche per bambini, momenti artistici, mercatini bio, degustazioni di prodotti bio e tipicità locali, cucina naturale.



PER INFO SULL'AREA ESPOSITIVA CHIAMARE: 3207018831