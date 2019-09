L'estate delle sagre non è finita: al 'Gargano Food Village' c'è la 'Festa della paranza' (e il giorno dopo un concerto)

Dopo un lungo e meritato periodo di pausa è giusto riprendere con le varie attività di promozione e valorizzazione del territorio, noi ce la mettiamo tutta! Tra le tante iniziative coordinate e promosse dalla nostra associazione vi è il 'Gargano Food Village - a tavola con l'olio extravergine d'oliva biologico." Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Puglia Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale.

Il progetto presenta diverse iniziative, alcune sono state svolte durante la stagione estiva, altre verranno svolte nei prossimi mesi.

Una delle tante è la Festa della Paranza di Lesina, progetto che partecipa alla sagra del pesce 2019 sul lungolago della città.

Sarà possibile, nel corso della serata del 28 settembre, degustare e acquistare l'olio extravergine d'oliva di Carpino al banco della nostra associazione. Ovviamente non può mancare, per l'occasione, un omaggio musicale alla nostra terra e alle sue tradizioni ed è per questo che allieteranno la serata i Tarant Folk, giovani musicisti di Carpino.

Non vi resta che raggiungerci!

Pro Loco di Carpino