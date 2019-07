A Castelluccio Valmaggiore si celebra la "vera pasta fatta a mano" in una delle sagre più longeve dei Monti Dauni

Anche quest'anno, nel suggestivo Centro Storico di Castelluccio Valmaggiore, il 10 agosto, a partire dalle ore 20:30, sarà realizzata la tradizionale: "Sagra della vera pasta fatta a mano".



I piatti tipici della cucina castelluccese, a base di pasta fatta a mano, prodotta da mani esperte, saranno curati con maestria dai ristoratori locali e distribuiti in un particolare percorso enogastronomico, che abbraccia i piedi della millenaria Torre (1019-2019).



Assicurando genuinità, cordialità, ospitalità, allegria e sorprese, gli organizzatori vi invitano a partecipare numerosi, sarà una bellissima "notte di San Lorenzo".



La modalità di partecipazione al percorso prevede un ticket già in distribuzione.

Per info contattare via WhatsApp o Telegram.: 3713139878