Sagra dell'olio dell'extravergine d'oliva e delle fave: la festa della terra e della tradizione a Carpino

Come ogni estate, Carpino celebra le sue eccellenze. Lunedì 12 agosto è in programma la Sagra dell'Olio extravergine d'oliva e delle Fave di Carpino. Una grande manifestazione in programma nel centro storico, con degustazione di prodotti tipici, musiche e danze di gruppi folkloristici.

Prevista anche la decima edizione del Mercatino dell'olio. Mentre in Piazza del Popolo si esibiranno musici e cantatori di Carpino a partire dalle 23.