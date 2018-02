Riecco la sagra del maiale di Fato o Féte de lu Cajùnne de Faìte

Come di consueto anche quest’anno torna la sagra del maiale di Faeto organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione ‘Strumenti e figure’. Si parte alle 9 con l’allestimento del mercatino dei prodotti tipici artigianali. Dalle 10 visite guidate al centro storico e al museo civico del territorio. Alle 10.30 spettacolo itinerante per le vie cittadine di Rizzaband.

La manifestazione entra nel vivo alle 11 con la depilazione del maiale nero a cura degli esperti de ‘L’allevamento e salumificio del maiale nero Moreno’. A partire dalla 15 ci sarà la distribuzione gratuita del soffritto, antica pietanza francoprovenzale. Alle 16 grande spettacolo di Cabaret con Antonio Montuori,.

Durante l’intera giornata di domenica 4 febbraio musica e animazione per bambini, mascottes e gadgets a cura dell’associazione culturale Liu.No.