La sagra del cinghiale torna nella città della pietra

Anche quest’anno il Circolo Cacciatori di Apricena organizza, alle ore 20,30 del 9 agosto 2018 in piazza Federico II, la Sagra del Cinghiale giunta alla sua V edizione. Manifestazione che in pochi anni è entrata a far parte della tradizione locale che richiama una eterogeneità di commensali provenienti dalle varie regioni per degustare le prelibatezze culinarie magistralmente preparate dagli stessi soci della conclamata associazione.

Sarà riproposto l’oramai affermato menu che nelle precedenti edizioni ha soddisfatto i più esigenti palati con la distribuzione di una porzione di fusilli conditi al sugo di cinghiale, una porzione di cinghiale brasato, una mozzarella o una fetta di caciocavallo di produzione locale, frutta di stagione, pane, vino o acqua minerale al prezzo simbolico di cinque euro. Sempre in linea con la tradizione del Circolo nella persecuzione di scopi socio culturali, verrà donato, a corredo del rinnovato Corso Roma, un artistico cestino interamente realizzato in pietra di Apricena.