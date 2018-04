A Rocchetta Sant'Antonio una giornata dedicata all'asparago selvatico

Si terrà domenica 29 aprile a Rocchetta Sant'Antonio la Sagra dell'asparago selvatico. L'evento, giunto alla seconda edizione, partirà alle ore 10 con la colazione contadina a base di eccellenze tipiche locali a cura delle Pro Loco dei Monti Dauni. Alle 16.30 tavola rotonda in piazza Maria Teresa di Lascia; chiude alle 18 'Chef in tavola', nuovo appuntamento gastronomico in piazza Aldo Moro, con degustazioni delle ricette antiche e delle tradizioni a cura delle Pro Loco dei Monti Dauni, rivisitate in chiave moderna in collaborazione con gli chef dell'Accademia del gusto 'Sapori in promozione'.