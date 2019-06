La Madonna Velata di Foggia: storia, leggenda e devozione nel saggio di Renzo Infante

Lunedì 24 giugno 2019, alle ore 18:30 nella sala “Rosa del Vento” del palazzo di via Arpi, sarà presentato il nuovo numero della “Collana della Fondazione”, preziosa raccolta di saggi sulla storia locale giunta alla sedicesima pubblicazione, questa volta dedicato a “La Madonna velata di Foggia. Storia, leggenda e devozione di un culto singolare” e curato dal prof. Renzo Infante.

“La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia è lieta di accogliere questo libro nella sua collana - spiega in una nota il presidente Aldo Ligustro -, nella convinzione che esso riuscirà ad aprire vasti orizzonti di conoscenza sul culto della Madonna di Foggia e di San Giovanni Rotondo e sul mistero chiuso nella Sacra Tavola di legno che pochi hanno avuto il privilegio di poter ammirare. Lo studio del professor Renzo Infante rappresenta una nuova pietra miliare nel progetto di ricostruzione della storia della Chiesa di Foggia che arricchisce notevolmente il lavoro di quanti si sono finora cimentati in tal senso”.

Perché un ulteriore libro dedicato alla Madonna Iconavetere di Foggia? “È necessario prendere atto – ha sottolineato Renzo Infante nella presentazione del volume - che dopo il 1980, l’anno della prima vera ricognizione del tavolo dell’Iconavetere, è intervenuto un mutamento radicale nella conoscenza della Madonna di Foggia e della sua storia. E tale conoscenza, nonostante l’ostinata resistenza di molti, ha fatto giustizia di tante leggende che ne accompagnavano la storia millenaria. Divenuto manifesto quanto i veli nascondevano e continuano a nascondere, abbiamo il vantaggio, rispetto agli autori della leggenda dell’inventio dei secoli passati, di poter formulare delle ipotesi partendo però dall’evidenza degli esami compiuti e dei risultati dell’indagine”.

“Con questo mio lavoro – ha concluso l’autore - ho tentato di far uscire il culto e la leggenda della Madonna velata di Foggia dall’ambito di una pura devozione locale, proiettandoli su di una ribalta nazionale, per farli conoscere e apprezzare dagli studiosi e cultori delle discipline agiografiche e storiche. Auspico, al contempo, di far riscoprire ai foggiani la dignità delle proprie radici e risvegliare un sentimento di appartenenza ad una storia di cui essere orgogliosi”.

Alla presentazione del volume prenderanno parte il presidente della Fondazione, Aldo Ligustro, il prof. Marcello Marin, ordinario di Letteratura cristiana antica presso l’Università di Foggia, il responsabile dell’Ufficio scolastico dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino, don Bruno D’Emilio, e l’autore.

Renzo Infante è professore presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, dove insegna Storia del Cristianesimo e Filologia ed esegesi neotestamentaria. La sua attività di ricerca e la sua produzione scientifica spaziano dalla Letteratura cristiana antica, nel cui ambito ha privilegiato gli studi giovannei, alla Storia del cristianesimo con particolare attenzione alla Daunia. Le sue pubblicazioni più importanti sono Giovanni Battista, l’Amico dello sposo (Gv 3,29) del 1984, un volume su Lo Sposo e la sposa. Percorsi di analisi simbolica tra Sacre Scritture e cristianesimo delle origini del 2004, ed uno, del 2010, sulle Feste d’Israele nel vangelo di Giovanni. Sempre per i tipi della San Paolo ha pubblicato nel 2015 un volume di commento al vangelo di Giovanni. Le sue ricerche sul culto micaelico garganico e sui percorsi della via Francigena nella Capitanata sono confluite nella monografia I Cammini dell’Angelo nella Daunia tardo-antica e medievale del 2009.

La diffusione del volume sarà, come per tutti i numeri della Collana, gratuita: il saggio, inoltre, sarà disponibile in formato .pdf, sul sito della Fondazione, a partire da martedì 25 giugno 2019.