A Palazzo Dogana il Generale arriva l'ex Prefetto Mori

Il Generale Mario Mori e il Colonnello Giuseppe De Donno in una conferenza organizzata dal Lions Club Foggia Umberto Giordano. La Presidente del Club, avv. Mara Cerisano, ha invitato due personaggi di spicco nella lotta alla mafia e al terrorismo nazionale e internazionale per una conferenza, dal titolo "La paura del caos", in cui si parlerà di intelligence e delle conseguenze sulla popolazione di questa guerra che da decenni devasta l'Italia e il mondo. Tutti i dettagli su www.lionsclubfoggia.it/umbertogiordano