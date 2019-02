Una storia – allegra prima di tutto – che va avanti da 18 anni quella della Compagnia Enarché, un traguardo importante quello che, a iniziare dal suo presidente Carlo Bonfitto, attori, tecnici, scenografi e costumisti hanno raggiunto mettendo in cartellone la 18a stagione teatrale 2018/2019: tutto questo prenderà forma – e risate, naturalmente – nello spettacolo che debutterà sabato 2 marzo, ovvero Lo Show Enarché continua per i suoi 18 anni.

Ad accogliere per 5 repliche (il 2-3-8-9 e 10 marzo, ndr) gli attori sarà naturalmente il Teatro Regio di Capitanata - in via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario).

S’è fatte grusse recita il sottotitolo dello spettacolo – un esplicito riferimento alla “maggiore età” della Compagnia Enarché – e, racconta Michele Norillo, che ha imbastito la trama dello show insieme a Fabrizio Errico, lo show è un piccolo varietà all’italiana. Ovviamente tanti saranno gli sketch – celebri, vecchi e nuovi - che faranno ridere e divertire il pubblico, inframmezzati da una parte in musica, con canzoni e balletti.

Sul palcoscenico, oltre a Michele Norillo, ci saranno tanti nomi noti a amati dal pubblico: Giovanni Mancini, colonna del Teatro Regio di Capitanata, Fabrizio Errico, Consiglia Albanese, Maristella Mazza, Giosi Rosiello, Roberta Mancini, Simona Ianigro.

Le scenografie sono curate da Maria Grazia de Rosa, dei costumi invece si occupa Angela Infante; tecnico audio e luci Andrea Longone,fotografo Alessandro Forcelli, le coreografie sono invece a cura di Giosi Rosiello e Scuola Progetto Danza.

Ricordo che il 2 e 3 marzo, prima della messinscena, saliranno sul palcoscenico del Teatro Regio di Capitanata i rappresentanti dell’Associazione Il Girasole, che illustreranno al pubblico i loro progetti e le loro attività. L’iniziativa rientra nel progetto Teatro Solidale, che la Compagnia Enarché presieduta da Carlo Bonfitto porta avanti da diversi anni, ospitando in teatro alcune realtà e associazioni di volontariato della Capitanata.

18a Stagione Teatrale 2018/19

Lo show Enarché continua per i suoi 18 anni

Con Michele Norillo, Giovanni Mancini, Fabrizio Errico, Maristella Mazza, Giosi Rosiello, Consiglia Albanese, Roberta Mancini

In scena: sabato 2 e domenica 3, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo 2019

Porta: ore 20.30; inizio spettacolo: ore 21.00

Foggia, Teatro Regio di Capitanata – via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario)