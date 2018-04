Prima Rassegna di Musica Contemporanea “Rumore Bianco”, organizzata delle associazioni culturali Note a Sud e Harmonic Field, con il patrocinio delll’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia. La rassegna di musica si svolgerà in tre serate in cui si esibiranno varie formazioni strumentali, come quartetto d’archi, ensemble di fiati, quartetto di sassofoni e compagini corali, in un repertorio che nella quasi totalità dei concerti sarà incentrato su musiche composte dalla seconda metà del novecento fino ai giorni nostri, di autori quali I. Stravinsky, J. Cage, H. Pousseur, dando inoltre spazio a giovani compositori emergenti italiani e del territorio foggiano. Il primo concerto si terrà venerdì 27 aprile presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia alle ore 20:30 e vedrà protagonista il quartetto d’archi Sincronie con musiche di D. Glanert, O. Adamarek e M. Guerra. I biglietti saranno disponibili in loco il giorno dell’evento a partire dalle ore 18:00

